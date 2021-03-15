معالم جزيرة ياس باللون البنفسجي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أضاءت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، معالمها السياحية باللون البنفسجي، احتفاءً بيوم الطفل الإماراتي الذي يصادف 15 مارس.

وتتزين معالم الجزيرة باللون البنفسجي، بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، وفنادق ياس بلازا، بالإضافة إلى الاتحاد أرينا، وفندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس، تأكيداً على التزامها بتقديم وجهة ترفيهية آمنة للأطفال.

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