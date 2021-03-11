إنقاذ ورثة مليونير مصري من "زوجة محتالة"

المصدر: متابعة الإمارت اليوم

ألقت الشرطة المصري القبض على سيدة من الجنسية السورية، في قضية إحتيال على ورثة مليونير مصري، زعمت أنها تزوجته وعرضت قسيمة زواج مزيفة.

وأوضحت المتهمة وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية، أن المتهمة زعمت زواجها من المليونر المصري في العاصمة السورية دمشق، وبدأت في إجراءات رفع قضية دعوى ضد ورثته، وحصلت على حكم لصالحها في بادئ الأمر.

وقال محامي ورثة المليونير المتوفي إنه استلم تفاصيل القضية بعد أن حصلت المدعية على حكم من الدرجة الأولى في البداية، وطلبهم برفع دعوى استئناف، للطعن في الحكم وكشف الحقيقة، مؤكدين أن والدهم لم يعرف هذه السيدة التي ظهرت فجأة للحصول على ميراث من ثورته البالغة حوالي 200 مليون جنيه. ويضيف الدكر أنه استطاع كشف ادعائها من خلال إثبات أن هذا الشخص المتوفى لم يزر سوريا ولا مرة في حياته.

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