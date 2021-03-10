هند صبري مرشحة "فيسبوك" الأكثر إبداعا في 2021

المصدر: حياة الحرزي- دبي

أعلنت شركة "فيسبوك" أمس، عن تصميم ونشر كتاب إلكتروني يحتفي بإنجازات المرأة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا. ويستعرض الكتاب قصص نجاح 26 امرأة يعملن ويبدعن في قطاعي الإعلام و''الترفيه''، إضافة إلى نصائح للراغبات في السير على خطاهن واستلهام خطوات النجاح من قصصهن.

وتصدرت النجمة التونسية المقيمة في مصر هند صبري، قائمة #she creates لسنة 2021 والخاصة بالنساء المبدعات في المجالين الترفيهي والإعلامي في الوطن العربي، لتسجل أسبقيتها على عدد من الوجوه العربية البارزة، وذلك، اعتمادا على مساهماتها الفاعلة في كل من مجال الفن والسينما ومجال العمل الإنساني وتفوقها من قبله في مجال التحصيل العلمي والشهادات الأكاديمية.

وجاء إطلاق الكتاب الإلكتروني على خلفية النجاح الذي حققه حدث #SheCreates الذي أقيم في ديسمبر من العام الماضي، والذي يعد واحدًا من بين العديد من المبادرات التي تقدمها منصة "فايسبوك" لإبراز قوة التواصل ومعانيه العميقة والهادفة.

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