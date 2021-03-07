لصوص يسرقون 157 مليون روبل من خزائن بنوك في روسيا

المصدر: موسكو - د.ب.أ

تبحث الشرطة في العاصمة الروسية موسكو عن لصوص سرقوا أموالاً وحلياً من خزائن مصرفية.

وذكرت وسائل إعلام عديدة، اليوم الأحد، استناداً إلى جهات التحقيق، أن إجمالي ما سرق مؤخراً تُقَدَّر قيمته بـ 157 مليون روبل (7ر1 مليون يورو).

وأشارت إلى أن نحو نصف هذا المبلغ يخص رئيس بنك موسكو الائتماني. وأضافت أن اللصوص فتحوا العديد من الخزائن.

من جانبها، ذكرت محطة راديو «إيكو موسكفي» أن مثل هذه السرقات تكررت في الفترة الأخيرة، إذ إن أموالاً ومجوهرات بقيمة تزيد عن 3ر3 ملايين يورو سرقت من خزائن في فبراير الماضي وحده.

وتفترض الشرطة أن هناك عصابة تقف وراء مثل هذه الجرائم.

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