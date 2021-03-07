اعتدى على مضيفة.. طائرة تهبط اضطرارياً في بلغاريا بسبب سلوك راكب

المصدر: صوفيا - رويترز

قال مسؤولون بلغار، أمس السبت، إن طائرة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية (أير فرانس) كانت في طريقها من باريس إلى نيودلهي هبطت اضطرارياً في مطار صوفيا يوم الجمعة بسبب سلوك أحد الركاب.

وذكر المسؤول في وكالة التحقيقات الوطنية إيفيلو أنجيلوف أن راكباً هنديا بدأ يتصرف بشكل عدواني بعد وقت قصير من الإقلاع، إذ تشاجر مع ركاب آخرين واعتدى على مضيفة طيران.

ودفع سلوكه العدواني قائد الرحلة إلى السعي للهبوط اضطرارياً في صوفيا. ونُقل الرجل من الطائرة، ووجهت له تهمة تعريض سلامة الطيران للخطر.

وسيواجه في حالة إدانته عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات. واستأنفت الطائرة رحلتها إلى نيودلهي.

وقال أنجيلوف للصحافيين: «نحقق في تصرفاته ودوافعه.. لا يوجد تفسير معقول لسلوكه».

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