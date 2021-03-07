أكبر معمّر في كرواتيا يرحل عن 109 أعوام

المصدر: زغرب ■ د.ب.أ

توفي جوسيب كرسول أكبر معمر في كرواتيا، وأحد المحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية عن عمر يناهز 109 أعوام.

وتوفي الجندي السابق بمشاة البحرية الأميركي في مسقط رأسه، في بلدة سيلتشي الساحلية على البحر الأدرياتيكي (40 كيلومتراً جنوب شرق رييكا)، أول من أمس.

وكان كرسول بحاراً قبل الحرب العالمية الثانية، وعندما دخلت الولايات المتحدة الحرب، تطوّع للخدمة في القوات الأميركية.

وبصفته أحد أفراد مشاة البحرية، فقد نجا من معركة جزيرة «إيو جيما» في المحيط الهادئ بين الفترة من 19 وحتى 26 مارس 1945.

وبعد الحرب حصل على الجنسية الأميركية، وعاش في سان فرانسيسكو حيث عمل مهندس اتصالات. وقبل 10 سنوات، عاد إلى وطنه كرواتيا.

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