18 % من نساء ألمانيا يفضلن العمل مع مديرين رجال

المصدر:
  • كولونيا - د.ب.أ
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كشف استطلاع للرأي أن نحو خُمس النساء في ألمانيا يفضلن العمل لدى مدير ذكر على أنثى. وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه أمس، أن 18% من النساء يفضلن العمل مع مديرين رجال، بينما فضّل 8% منهن العمل مع قيادات نسائية.

وأظهر الاستطلاع أن 68% من النساء يرين أن جنس المدير لا يلعب دوراً في ما يفضلن.

في المقابل، ذكر 14% فقط من الرجال أنهم يفضلون العمل مع مدير، بينما ذكر 9% آخرين أنهم يفضلون العمل مع مديرة. ورأى 72% من الرجال أن جنس القيادة لا يلعب دوراً في ما يفضلون.

ولم تحدد نسبة 5% من الرجال والنساء موقفها من الأمر. وأجرى الاستطلاع معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي، وشمل 2049 ألمانياً، خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير الماضي.

 

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