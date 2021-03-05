أين تذهب..«دريفت بيتش دبي».. فطور في الهواء الطلق

كشف «دريفت بيتش دبي»، الوجهة البحرية الفاخرة في منتجع «ون آند أونلي رويال ميراج» المرموق، عن إطلاق تجربة فطور مميزة في الهواء الطلق، تتيح لضيوفه الاسترخاء مع الإطلالة الساحرة على حوض السباحة، والاستمتاع بأشهى الوجبات الصباحية، التي تضم طبق أساي الغني بالعناصر الغذائية، ووافل بانوفي بالموز والتوفي، وفطائر بانكيك دريفت، إضافة إلى أشهى أصناف الخبز والمعجنات الطازجة، يومياً بين الساعة التاسعة صباحاً و12 ظهراً.

كما يقدم المطعم تشكيلة متنوعة من أطباق البيض، مثل أومليت دريفت المميز، الذي يقدم مع جبنة فيتا والسبانخ والكوسا، أو البيض المخفوق مع السلمون والطماطم والفطر، أو طبق بيض رويال، إضافة إلى مجموعة من العصائر الطازجة.

ويقدم «دريفت بيتش دبي» لضيوفه عرض يوم الأربعاء، حيث يمكنهم دخول حوض السباحة والشاطئ مجاناً والاستمتاع بأشعة الشمس الدافئة.

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