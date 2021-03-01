«عالم وارنر براذرز» تحتفي بـ «السيدات» و«وندر ومان»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

احتفالاً بالذكرى السنوية الـ80 لشخصية وندر ومان، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تستضيف «عالم وارنر براذرز أبوظبي» فعالية «سيدات وارنر»، التي تعد أول فعالية مخصصة للسيدات تستضيفها المدينة الترفيهية. وتنظم الفعالية في الثامن من مارس الجاري، برفقة أشهر شخصيات عالم وارنر براذرز، مثل «وندر ومان» و«هارلي كوين» و«لولا باني»، و«بتي»، و«ويلما».

وستتمكن النساء من الاحتفاء بشخصيات عالم وارنر براذرز، واليوم العالمي للمرأة، في أجواء تشمل عروض الـ«دي جي» الحية في منطقة وارنر براذرز بلازا، إلى جانب العديد من الأنشطة الاحتفالية، والأجواء المفعمة بالترفيه.

كما تستعد «عالم وارنر براذرز» لاستضافة «معرض وندر ومان» الأول من نوعه، في متجر كنوز هوليوود بمنطقة وارنر براذرز بلازا، إذ سيقدم المعرض، الذي سيستمر من الثامن من مارس حتى 18 مايو المقبل، مجموعة من الأزياء الأصلية التي ارتدتها أبرز شخصيات فيلم وندر ومان، مثل زيّ شخصية «وندر ومان» الذي ارتدته الممثلة غال غادوت، وزيّ «هيبولايتا» الذي ارتدته الممثلة كوني نيلسن.

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