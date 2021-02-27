«ثقافية الشارقة» تكرّم مؤلفي إصداراتها

المصدر: الشارقة - وام

نظمت دائرة الثقافة بالشارقة سلسلة من اللقاءات التكريمية لمؤلفي إصداراتها لعام 2019-2020 مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في الدولة. وقال رئيس دائرة الثقافة بالشارقة عبدالله بن محمد العويس: تحرص الدائرة سنوياً على تنظيم هذا الحفل للاحتفاء بمؤلفيها وإصداراتهم، وشكرهم على ما يقدمونه من جهد بحثي علمي ومعرفي في نشر رسالة الثقافة والمعرفة. وبدأت سلسلة هذه اللقاءات بتكريم محمد عبدالله البريكي، ومحمد نجيب قدورة، والدكتور أكرم جميل قُنبس، وعبدالرزاق الدرباس، وعزت عمر.

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