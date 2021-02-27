500 ألف دولار لمن يعثر على كلبَي ليدي غاغا

المصدر: لوس أنجلوس- رويترز

عرضت نجمة البوب ليدي غاغا 500 ألف دولار مكافأة لمن يعثر على كلبيها كوجي وجوستاف، وهما من فصيل البولدوج الفرنسي وسرقا في هوليوود، بعد إطلاق النار على الشخص الذي يرعى الكلبين.

وكانت غاغا، التي تضمنت عروضها الأخيرة غناء النشيد الوطني في حفل تنصيب الرئيس جو بايدن الشهر الماضي، في روما لتصوير فيلم. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن كلابها الثلاثة من فصيلة البولدوج الفرنسي بقيت في هوليوود.

وذكرت الصحيفة أن الشخص المكلف برعاية الكلاب كان يمشي بها مساء أمس عندما أصيب بالرصاص، أما الكلبة الثالثة واسمها ميس آسيا فقد هربت وتم العثور عليها في ما بعد.

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