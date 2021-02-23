«عائلة كرودز» يواصل تصدر إيرادات السينما الأميركية

المصدر: لوس أنجلوس- رويترز

حافظ فيلم الرسوم المتحركة «عائلة كرودز.. عهد جديد» (ذا كرودز.. إيه نيو إيدج) على صدارة إيرادات السينما في أميركا محققاً إيرادات بلغت 1.7 مليون دولار من 1913 دار عرض في العطلة الأسبوعية. وبدأ عرض الفيلم في دور السينما في نوفمبر. وشارك في الأداء الصوتي للفيلم نيكولاس كيدج وإيما ستون وريان رينولدز، وأخرج الفيلم جويل كراوفورد. وجاء في المركز الثاني فيلم «التفاصيل الصغيرة» (ذا ليتل ثينجز) محققاً 1.2 مليون دولار. وفي المركز الثالث جاء فيلم «يهوذا والمسيح الأسود» (جوديز آند ذا بلاك ميساياه) بإيرادات بلغت 905 آلاف دولار. أما المركز الرابع فكان من نصيب فيلم «المرأة الخارقة 1984» (وندر وومان 1984) الذي سجل إيرادات بلغت 805 آلاف دولار. وحافظ فيلم «الرامي» (ذا ماركسمان) على المركز الخامس مسجلاً 775 ألف دولار.

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