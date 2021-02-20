46 حوتاً طياراً على الأقل تودّع قبالة جزيرة إندونيسية

المصدر: جاكرتا - د.ب.أ

نفق 46 على الأقل من الحيتان الطيارة في جنوح جماعي قبالة جزيرة مادورا الإندونيسية.

وقالت حاكمة جاوة الشرقية، خُفيفة إندار باراوانسا، إن حيتاناً قليلة فقط نجت من الجنوح منذ أول من أمس، وأُعيدت إلى البحر.

وأضافت: «حاولنا إنقاذها، ولكن حجمها الهائل جعل من الصعب إعادتها إلى البحر». ومن غير الواضح سبب الجنوح، وهي ظاهرة شبه سنوية تحيّر العلماء الذين لم يستطيعوا فهم الأسباب الحقيقية خلفها.

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