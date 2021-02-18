بسبب سعلة.. السجن 4 شهور لدنماركي

المصدر: كوبنهاغن -رويترز

قضت المحكمة العليا في الدنمارك اليوم الخميس بالسجن أربعة أشهر على رجل سعل في وجه شرطيين وهو يصيح "كورونا" بعدما أوقفا سيارته في إجراء روتيني في مارس الماضي. حدث الأمرعندما كانت البلاد تفرض عزلا شاملا لمكافحة فيروس كورونا وأدى إلى اعتقال الرجل، وهو في أوائل العشرينات من العمر، بتهمة التصرف بطريقة تهدد الآخرين رغم أن الفحوص أظهرت لاحقا عدم إصابته بكوفيد-19. وبرأته محكمة محلية أولا، لكنه أدين بعدها في المحكمة العليا الغربية.

وسُجلت وقائع مشابهة في الدنمارك العام الماضي مما يعكس إلى حد ما تراجع ثقة المواطنين في طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة الصحية. كما شهدت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا حوادث مشابهة.

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