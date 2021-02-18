صور.. عمّان بالثوب الأبيض

المصدر: الاردن- رويترز

خرج الأردنيون إلى شوارع العاصمة عمان يوم الخميس (18 فبراير شباط) يتزلجون على التلال التي غطتها الثلوج بعد أن تساقطت بغزارة خلال الليل.وشارك الكبار أطفالهم متعة الخروج في الطقس التي لم يشهده الأردن منذ حوالي ست سنوات وصنعوا أشكالا على هيئة رجل الثلج في مشاهد تبدد رتابة الحياة في ظل جائحة كورونا.

وأعلنت الحكومة الأردنية الخميس عطلة رسمية بسبب الأحوال الجوية. ذكرت وسائل إعلام محلية أن من المتوقع استمرار تساقط الثلوج على المملكة على مدار اليوم.

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