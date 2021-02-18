طلبة نيجيريون يصمّمون روبوتاً لمساعدة مرضى «كوفيد-19»

المصدر: أبوجا - رويترز

صمّم طلبة نيجيريون آلة يأملون أن تتمكن في يوم ما من مساعدة المستشفيات في علاج مرضى «كوفيد-19» عن بُعد، عن طريق قياس درجات الحرارة ونقل الأدوية، وإتاحة الفرصة للأطقم الطبية للتواصل مع المرضى باستخدام كاميرا حاسب وشاشة.

والروبوت عبارة عن خزانة تتحرك على عجلات مزخرفة بنقوش زهور زاهية، ويحمل اسم «ميروبوت». وفي عرض لعمل الروبوت ملأت ممرضة مدرسية الخزانة بالأدوية، فيما استخدم أحد الطلبة جهاز تحكم ونظارات للرؤية عبر كاميرا، لتحريك الآلة في ممر وإلى داخل غرفة محاكاة.

وقالت نبيلة عباس، إحدى المشاركات في صنع الروبوت: «آمل أن يتمكن (ميروبوت) من الحد من المخاطر التي تتعرض لها هذه الأطقم الطبية».

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