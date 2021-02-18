المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تمكنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، من تحقيق رقمها القياسي الجديد رقم 15 في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، مقتربة من هدفها في تحقيق 25 رقماً قياسياً احتفالاً بموسم اليوبيل الفضي. واستطاعت الوجهة العائلية إحراز هذا الإنجاز الجديد بالتعاون مع 26 حرفياً وفناناً يعملون في جناح إفريقيا، نجحوا في تحقيق «أكبر عدد من الأساور الخرزية يصنعها فريق خلال ساعة». وكان الفريق قد حقق الرقم في المحاولة الثانية له بعد أن كان قد اقترب من ذلك في المحاولة الأولى، ولكن من دون أن يصل إلى الهدف، وأكد أفراد الفريق أهمية قيم الالتزام والعمل الجماعي في تحقيق الأهداف المرجوة.

واستطاع فريق من المتطوعين تحقيق الرقم القياسي، وسط تشجيع من ضيوف القرية العالمية الذين راقبوا بحماسة محاولة تحقيق الرقم أثناء وجودهم في جناح إفريقيا، حيث تم تصميم 575 سواراً من حبات الخرز الغنية بالألوان الحيوية التي تحتفل بالثقافات الإفريقية المتنوعة خلال ساعة واحدة، إذ تخطّى الفريق الحد الأدنى المطلوب والمتمثل في تصميم 375 سواراً. واستخدم في تصميم الأسوارعدد هائل من الخرز والخيوط والإبر، التي تم تقديمها من قبل المتاجر والمنافذ الموزعة داخل الجناح، وهي معروضة حالياً للبيع في جناح إفريقيا.

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