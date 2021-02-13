العثور على أجزاء بشرية في 18 حقيبة بلاستيكية بمكسيكو سيتي

المصدر: د.ب.ا

تم اكتشاف 18 حقيبة بلاستيكية تحتوي على أجزاء لجثث مقطعة، بضواحي مدينة جوادالاخارا المكسيكية.

ووفقاً لمكتب الادعاء بولاية خاليسكو، كانت دورية شرطة اكتشفت في بادىء الأمر ساقاً بشرية في الشارع القريب من ستاد نادي تشيفاس لكرة القدم.

وبعد ذلك، تم العثور على 18 حقيبة بلاستيكية سوداء تحتوي على بقايا بشرية في المنطقة في زابوبان، وهي ضاحية بثاني أكبر مدينة في المكسيك.

وتعاني المكسيك من أعمال عنف بنسب هائلة، منذ أن اندلعت ما توصف بحرب مخدرات في نهاية عام 2006.

وحاليا، يتم تسجيل نحو 100 جريمة قتل يوميا في البلاد التي يقطنها نحو 126 مليون شخص. وبالمقارنة، بلغ عدد جرائم القتل في المانيا 245 في عام 2019.

وإلى جانب ذلك، تم في المكسيك تسجيل اختفاء أكثر من 82 ألف شخص .

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