أين تذهب.. تجارب فريدة في «شاين سبا» احتفالاً بالـ «فالنتاين»

يحتفل فندق شيراتون مول الإمارات بالـ«فالنتاين»، من خلال تدليل ضيوفه في «شاين سبا» الصحي، مع جلسة تدليك ضمن جناح خاص أو جلسة تدليك بالحجارة الساخنة مع عناية ببشرة الوجه، وسط أجواء مفعمة بالراحة والاسترخاء. ويمكن الاستمتاع بجميع مرافق السبا الأخرى، مثل الساونا وغرف البخار والجاكوزي، ما يضمن لهم تجديد نشاطهم وحيويتهم.

العرض:

- جلسة تدلية للأزواج لمدة 60 دقيقة مقابل 650 درهماً.

- جلسة تدليك بالحجارة الساخنة مع عناية ببشرة الوجه لمدة 90 دقيقة مقابل 550 درهماً للشخص الواحد.

التاريخ: من 14 فبراير حتى 20 فبراير.

المكان: «شاين سبا»، الطابق 24، فندق شيراتون مول الإمارات.

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