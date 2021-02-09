إسرائيلي يسرق منزل عائلة أوهمها أنها خالطت مصابا ب"كورونا"

المصدر: تل أبيب -د ب أ

قالت الشرطة الإسرائيلية اليوم إنها ألقت القبض على رجل للاشتباه في أنه أوهم عائلة بأنها خالطت مصابا بفيروس كورونا، من أجل السطو على منزلها أثناء عد وجوده به. واعتقلت الشرطة الرجل /36 عاما/ في وسط إسرائيل مساء أمس الاثنين.

وتردد أن المشتبه به استدعى إحدى العائلات وأخبرها بأنها ملزمة، وفقا لتوجيهات وزارة الصحة، بإجراء فحوص لكشف الإصابة بكورونا في مركز ببلدة قريبة. وقالت الشرطة إنه بعد أن غادرت الأسرة المنزل مساء أمس الأول الأحد، اقتحم المشتبه به المنزل وتمكن من سرقة أموال ومجوهرات، وأشياء أخرى.

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