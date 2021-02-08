«غوغل»: قياس ضربات القلب بالهاتف قريباً

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

كشفت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأميركية العملاقة «غوغل» عن خصائص جديدة، تتيح متابعة معدلات أداء القلب والتنفس باستخدام الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، في إطار المنافسة مع «أبل» والشركات الأخرى في مجال تكنولوجيا اللياقة البدنية، بحسب موقع «سي نت دوت كوم»، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

وتقيس الخصائص الجديدة معدل التنفس ومعدل ضربات القلب للشخص باستخدام كاميرا الهاتف. وتعمل أداة قياس معدل التنفس بطريقة تصوير الشخص لنفسه، باستخدام الهاتف الذكي (سيلفي).

وستُضاف الخصائص إلى تطبيق اللياقة البدنية «غوغل فيت»، خلال الشهر المقبل. وستبدأ «غوغل» بتوفير الخصائص الجديدة لمستخدمي الهواتف الذكية بيكسل التي تنتجها، ثم تتيحها على نطاق أوسع للهواتف التي تستخدم نظام التشغيل أندرويد بشكل عام، خلال الشهور المقبلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news