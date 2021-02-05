وفاة الممثل المصري عزت العلايلي عن 86 عاما

المصدر: القاهرة-أ ف ب

توفي صباح اليوم الممثل المصري المعروف عزت العلايلي عن عمر يناهز 86 عاما، بحسب ما أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية على صفحتها على فيسبوك.

قدم عزت العلايلي العديد من الأدوار المهمة في السينما المصرية على مدى مسيرة استمرت اكثر من اربعين عاما بدأها بفيلم "رسالة من امراة مجهولة" في العام 1962.

ومن أهم أعماله دوره في فيلم الأرض من إخراج يوسف شاهين وفي فيلم "الاختيار" للمخرج نفسه وبطولته لفيلم "السقا مات" للمخرج صلاح ابو سيف وفيلمي "الطريق الى ايلات" و"أهل القمة".

ولد العلايلي في القاهرة عام 1934 وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960.

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