هواتف "غوغل" ستكون قادرة قريباً على قياس ضربات القلب

المصدر: ا.ف.ب

سيتمكن مستخدمو هواتف "بيكسل" من "غوغل" قريباً من قياس معدل ضربات القلب ووتيرة التنفس من خلال كاميرات أجهزتهم الذكية، على ما أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة الأربعاء.

وسيتاح للمستخدمين الاطلاع على هذه المعلومات عبر تطبيق "غوغل فيت" الصحي اعتباراً من مارس ، بفضل خطوات توازي ببساطتها صورة الـ"سيلفي"، ومن دون الحاجة إلى معدات طبية أو ساعات متصلة بالانترنت.

وبفضل تقنية "التعلم الآلي" ("ماشين ليرننغ") التي توصل إليها مهندسو "غوغل"، لن يحتاج المستخدمون سوى إلى فتح تطبيق "غوغل فيت" فترصد الكاميرا حركات الصدر الخفيفة ارتفاعاً وانخفاضاً ومنها تستشف وتيرة التنفس.

أما معدّل نبضات القلب، فيقاس استناداً على التغيرات غير الظاهرة للعيان في لون الجلد، وهي تنجم عن تدفق الدم المؤكسج حديثاً من القلب إلى بقية الجسم.

وما على المستخدمين سوى وضع أطراف أصابعهم على عدسات هواتفهم مما يؤدي إلى إطلاق الفلاش فسيصدر التطبيق تقييمه لعدد دقات القلب في الدقيقة.

وقالت المهندسة في "غوغل هيلث" جينيننغ جان إن "مجموعة متنوعة من ألوان البشرة أخذَت في الاعتبار في الدراسة". واضافت "على الرغم من أن تقنيتنا مصممة لأغراض الرفاهية، فإن هوامش الخطأ فيها تقع ضمن حدود هوامش المعدات المعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء" الأميركية.

ومن المتوقع أن تصبح هذه الأدوات الجديدة متوافرة على هواتف "غوغل" العاملة بنظام التشغيل "أندرويد" في الأشهر المقبلة.

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