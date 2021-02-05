«مرضى السرطان» تشكر الكوادر الطبية وتستعرض تجربتها

المصدر: الشارقة -الإمارات اليوم

وجّهت جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المؤسسة الخيرية المعنية بمكافحة السرطان، التي تتخذ من الإمارات، رسالة شكر وتقدير إل الكوادر الطبية من الممرضات والأطباء والباحثين والمتطوعين، والمناصرين ومقدمي الرعاية الصحية لمرضى السرطان في جميع أنحاء العالم، وكذلك الهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية، لقاء الجهود التي بذلوها جميعاً خلال العام الماضي الذي شهد انتشار جائحة فيروس «كورونا».

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للسرطان الذي يصادف الرابع من فبراير، وكشفت نتائج دراسة أجراها الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، بالتعاون مع أكثر من 100 من المنظمات العضو في 55 دولة، أن تلك المنظمات والمؤسسات تأثرت إلى حد كبير من حيث الدخل وحجم النشاطات التنظيمية، وسط توقعات باستمرار هذا الوضع خلال عام 2021.

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