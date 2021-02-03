مسح حكومي: 300 مليون هندي أصيبوا ب" كورونا"

المصدر: نيودلهي -رويترز

قال مصدر مطلع على مسح حكومي للأجسام المضادة إن نحو ربع سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة قد يكونوا أصيبوا بفيروس كورونا، ما يشير إلى أن العدد الفعلي للإصابات هناك يزيد بكثير عن الحصيلة الرسمية.

وسجلت الهند 10.8 مليون إصابة مؤكدة بكوفيد-19 وهو ثاني أعلى عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة. لكن المسح يشير إلى أن عدد الحالات الفعلي في الهند قد يكون تجاوز 300 مليون.

وقال المجلس الهندي للأبحاث الطبية الذي تديره الدولة وأجرى المسح إنه سيعرض نتائجه في مؤتمر صحافي غدا الخميس. وامتنع المصدر عن ذكر اسمه قبيل الإعلان الرسمي.ولم يتضح حتى الآن عدد من شاركوا في أحدث مسح.

وخلص مسح أجرته حكومة العاصمة نيودلهي هذا الأسبوع إلى أن أكثر من نصف سكان المدينة البالغ عددهم 20 مليون نسمة قد يكونوا أصيبوا بفيروس كورونا.

وقال رئيس شركة ثيروكير تكنولوجيز للفحوص الماضي إن اختبارات منفصلة أجرتها الشركة على أكثر من 700 ألف في أنحاء الهند كشفت أن 55 % من السكان قد يكونوا أُصيبوا بالفيروس بالفعل.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن ما بين 60 و70 % على الأقل من السكان ينبغي أن يكتسبوا مناعة لكسر سلسلة انتقال العدوى.



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