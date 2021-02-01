"محلول ملحي"..الصيني توقف 80 شخصا بسبب إنتاجهم لقاحات "زائفة"

المصدر: بكين-د ب أ

ألقت السلطات الصينية القبض على 80 شخصا، للاشتباه في إنتاجهم لقاحات "زائفة" مضادة لفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الاثنين.

وقالت "شينخوا" إن الاشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم كانوا يقومون بتعبئة محلول ملحي لبيعه كلقاح، منذ سبتمبر الماضي. وتمت مصادرة 3000 جرعة لقاح، بعد شن عمليات مداهمة في العديد من المواقع بأنحاء البلاد.

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