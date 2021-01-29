القرية العالمية تدعو طلاب الجامعات إلى مسابقة «روّاد أعمال المستقبل»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت القرية العالمية في دبي عن إطلاق مسابقة خاصة لطلاب الجامعات، لاستعراض قدراتهم وإمكاناتهم الابتكارية في مجال التجارة وريادة الأعمال، مع فرصة للفوز بجائزة نقدية قيمة. وسيتمكن الطلاب الذين سيشاركون في مسابقة «روّاد أعمال المستقبل» من تقديم أفكارهم الترفيهية والإبداعية والتجارية، وذلك في مهلة أقصاها 28 فبراير المقبل، وسيحصل الطلاب الفائزون، الذين سيقدمون أفضل الأفكار وأكثرها ابتكاراً، على جائزة نقدية قيمتها 5000 درهم عن كل فئة، إضافة إلى فرصة تحويل الأفكارة الفائزة والأفكار المبدعة الأخرى إلى حقيقة خلال المواسم المقبلة.

وتعتبر مسابقة روّاد أعمال المستقبل بمثابة فرصة مثالية وملهمة لتحفيز روح الإبداع والتعلّم لدى جيل الشباب عبر الدولة، وتشجيعهم على دفع حدود إبداعهم وصقل أفكارهم التجارية ووضعها موضع التنفيذ. وتأتي هذه المبادرة لتعكس قيم القرية العالمية بالالتزام والثقة بتقديم الأفضل، التي تشمل برامج توعية إبداعية تطلقها على مدى مواسمها، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات، جزءاً من التزامها تجاه المجتمع الإماراتي.

وقالت مدير إدارة أول للشؤون التجارية في القرية العالمية، خديجة خليفة: «تفخر القرية العالمية بريادتها في تشجيع الطلاب على المشاركة في المشهد الإبداعي الترفيهي - الثقافي في الدولة. وتسهم منصات الابتكار المخصصة للأجيال الصاعدة، في التأسيس لقيم مجتمعية ذات تأثيرات إيجابية بعيدة المدى، عبر كل شرائح المجتمع الإماراتي، على نحو يتوافق مع رؤى قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها لناحية الاهتمام بجيل الشباب ودعمه وتمكينه استشرافاً لمستقبل أكثر تطوراً. وتعتبر الجهود المبذولة للنهوض بالتعليم عبر تشجيع الابتكار وإلهام القادة المستقبليين، من العوامل الرئيسة المسهمة في تعزيز التنمية المستدامة، جنباً إلى جنب مع الاهتمام بتطوير المشهد الاقتصادي والحرص على نموه واستدامته. ونتطلع قدماً لاستكشاف الرؤى والأفكار والابتكارات، التي تجسد مدى الإمكانات والقدرات التي تتمتع بها عقول الشباب الإماراتي».

- خديجة خليفة:

«نتطلع إلى

استكشاف القدرات

التي تتمتع بها

عقول الشباب

الإماراتي».

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