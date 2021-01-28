"إنفلونسر" إيطالية وراء "تحدى التعتيم" القاتل على "تيك توك"

المصدر: روما -د ب أ

بدأت الشرطة الإيطالية تحقيقا مع إمرأة ناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي (إنفلونسر) من جزيرة صقلية اليوم، وذلك بعد وفاة فتاة صغيرة بعد مشاركتها في "تحدى التعتيم"على تطبيق الفيديو "تيك توك".

وبدأت السلطات التحقيق مع المرأة الشهيرة هي من مدينة سرقوسة بصقلية، ورجل آخر لإنتاجهما أفلام لتحدي التعتيم (بلاك أوت) أو الشنق على تطبيق تيك توك، الذي يشاهد فيه المشاركون وهم يخنقون أنفسهم ويصورون الحدث بهواتفهم الذكية لنشرها على شبكة الإنترنت.

وقالت الشرطة إن المرأة لديها مئات الآلاف من المتابعين، وإنها مع الرجل مذنبان بالتحريض على الانتحار لتشجيعهما المعجبين على تقليد عمل يهدد حياتهم.

وقالت الشرطة إن الاثنين غطيا وجهيهما، بما في ذلك أفواههما وأنفيهما، في مقطع فيديو، ومن ثم لم يتمكنا من التنفس. وتبين للشرطة أثناء تحقيقاتها أن المرأة أنتجت عدة مقاطع فيديو مماثلة لجذب المزيد من المتابعين.

وقامت فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات من مدينة باليرمو بصقلية بخنق نفسها بحزام في منزلها منذ نحو أسبوع أثناء مشاركتها في "تحدي التعتيم" ولفظت أنفاسها فى المستشفى.

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