العراق..إحباط عملية تهريب 15 صقرا نادرا

المصدر:
  • بغداد -د ب أ
التاريخ:

أعلنت هيئة الجمارك العراقية اليوم، أنها أحبطت عملية تهريب عدد من الطيور النادرة من العراق في محافظة البصرة.
وقالت الهيئة ، في بيان صحافي اليوم، إن  قوات استخبارية وجمرك السيطرة البحري في حرس حدود السواحل البحرية  العراقية  تمكنت من إحباط عملية تهريب 15 صقرا عراقيا نادرا و ثلاثة حباري بواسطة قارب كان مبحرا .
وأشارت إلى أنه  تم القبض على المهربين بعد نصب كمين في السيطرة البحرية في المياه الإقليمية العراقية جنوبي البلاد.

 

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