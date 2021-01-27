علماء: لهذا السبب مضاعفات "كورونا" تهدد الرجال اكثر من النساء

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعلن علماء جامعة "ييل" الأميركية، أن سبب إستعداد الرجال لمضاعفات عدوى "كورونا"،مقارنة بالنساء، يعود لسبب هرموني.

ويشير الباحثون بحسب مجلة " Science " العلمية، إلى أن هرمون الإستروجين عند النساء، يمكنه حجب المستقبل АСЕ2، الذي من خلاله يدخل الفيروس التاجي المستجد إلى الجسم. وبينت نتائج المتابعة أن هرمون الذكورة الأندروجين، على العكس من ذلك، يسهل دخول الفيروس إلى الجسم.

ويؤكد العلماء بحسب "روسيا اليوم"، على أنه إضافة إلى هذا، لدى النساء اثنين من كروموسومات Х التي تحتوي على الجينات الأساسية، وتنظم الاستجابة المناعية، وتلعب أيضا دورا مهما في مقاومة الجسم للفيروسات. وأحيانا يمكن للكروموسومين تنشيط منظومة المناعة الفطرية واكتشاف مسببات الأمراض في مرحلة مبكرة للعدوى.

وبشكل عام عموما يفقد الرجال فوق ال60 عاما، القدرة على تكوين استجابة مناعية أولية للفيروس التاجي المستجد. ونتيجة لذلك ينشأ رد فعل تعويضي للجسم، ما يؤدي إلى التهاب واسع النطاق وعاصفة السيتوكين، التي تصبح سببا في زيادة احتمال الوفاة.

وهنا يكمن الجواب عن سبب ارتفاع الوفيات بين الرجال بسبب "كوفيد-19" مقارنة بالنساء، بمقدار 1.7 مرة.

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