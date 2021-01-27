5 حلول منزلية لتقليل «فاتورة الطاقة» في الشتاء

المصدر: حياة الحرزي ■دبي

قد يبدو توفير الطاقة في فصل الشتاء أمراً ثانوياً للكثيرين، إلا أنه يبدو أساسياً عند الرغبة في الحصول على درجات حرارة معتدلة داخل المنازل وفي تعزيز عملية الاحتماء من برد الشتاء، كذلك في طرق التحكم في ميزانيات البيت وتخفيض فواتير التدفئة والكهرباء على مدار العام. وهنا خمسة حلول مناسبة يطرحها خبراء الطاقة والاستهلاك للمساعدة في التحكم في المصروفات المخصصة لدفع الفواتير دون الإصابة بنزلات برد هذا الشتاء:

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