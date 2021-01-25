مخالفون لقواعد «كورونا» يعتدون على الشرطة بألمانيا

المصدر: بلم (ألمانيا) - د.ب.أ

أعلنت الشرطة الألمانية، أمس، تعرض بعض أفرادها للاعتداء أثناء فض حفل مخالف لقواعد مكافحة «كورونا» في منطقة بلم بمدينة أوسنابروك غربي البلاد.

وأوضحت الشرطة أنها تلقت بلاغاً عن الحفل في أحد الأكواخ بمنطقة بلم، وأنها ضبطت هناك ستة رجال في حالة سُكْر شديدة تراوح أعمارهم بين 20 و44 عاماً. وأضافت أن المحتفلين أبدوا عدم تعاون وعدوانية حيال أفراد الشرطة، ورفض أحدهم الذهاب معهم إلى المخفر للتحقق من هويته.

وأثناء اقتياد هذا الشخص إلى سيارة الدورية هاجم أربعة رجال أفراد الشرطة الذين ردّوا باستخدام رذاذ الفلفل، وتحفظوا على المحتفلين.

وتحقق الشرطة مع المحتفلين بتهمة انتهاك قواعد احتواء جائحة «كورونا».

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