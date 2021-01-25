نسخة جديدة من «بوم بوم تام تام» للترويج للقاح في البرازيل

المصدر: ريو دي جانيرو - د.ب.أ

صدر في البرازيل، أول من أمس، ريمكس جديد لأغنية «بوم بوم تام تام» البرازيلية الناجحة لتنقل رسالة لتشجيع المواطنين على التطعيم وأخذ اللقاح ضد فيروس «كورونا».

وأصبحت الأغنية الأصلية أول فيديو موسيقي برازيلي تتم مشاهدته أكثر من مليار مرة على «يوتيوب» في عام 2018.

وتشجع النسخة الجديدة للموسيقي المستمع على التوجه إلى معهد أبحاث «بوتانتان» في ساو باولو للحصول على جرعة من لقاح فيروس «كورونا».

وتم تكييف كلمات الإصدار الجديد للتوافق مع موضوع اللقاح، كما صور الفيديو المصاحب للموسيقي في معهد بوتانتان.

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