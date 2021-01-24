إيطاليا تأمر «تيك توك» بحظر مستخدمين بعد وفاة فتاة

المصدر: روما - وكالات

أمرت هيئة مراقبة خصوصية البيانات الإيطالية تطبيق «تيك توك»، أول من أمس، بحظر حسابات أي مستخدمين في إيطاليا لم يتمكن من التأكد من سن أصحابها، بعد وفاة فتاة عمرها 10 سنوات كانت تستخدم التطبيق.

وقالت الهيئة إنه على الرغم من التزام «تيك توك» بحظر تسجيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً، إلا أنه كان من السهل مع ذلك التحايل على هذه القاعدة.

يأتي ذلك بعد وفاة فتاة اختناقاً في باليرمو بصقلية، في قضية صدمت إيطاليا.

وقال والداها إنها كانت تشارك في ما يسمى بتحدي الإغماء أو الشنق على «تيك توك»، حيث وضعت حزاماً حول رقبتها وحبست أنفاسها أثناء تسجيل نفسها على هاتفها.

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