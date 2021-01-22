طبيب شرعي يوضح : لهذا السبب لم تتحلل جثة عبد الحليم حافظ

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أكد كبير الأطباء الشرعيين في مصر الأسبق، أيمن فودة أن جثة الشخص قد تبقى دون تحلل بعد الوفاة لسنوات طوال قد تصل إلى 40 عاما.

وأوضح فودة ردا على ما تم تداوله حول عدم تحلل جثة العندليب عبد الحليم حافظ بعد دفنها، أن "أكثر شيء قد يؤدي إلى عدم تحلل الجثة إما أن تكون مدفونة في منطقة جبلية أي وسط الجبال أو في صحراء جافة لا رطوبة بها، وذلك لما يسببه ارتفاع درجة الحرارة في تجفف المياه داخل الجثة وبالتالي تقل نشاط بكتيريا التعفن التي تؤدي لتآكل الجثة".

وأشار فودة في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية إلى أن "ظروف الدفن السابق ذكرها، والتي تساعد على بقاء الجثة دون تحلل لسنوات طوال، وصفها بأنها ظاهرة التحول المومياوي، أي تتحول من جثة إلى مومياء".

وكان محمد شبانة نجل شقيق الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ قد كشف عن مفاجأة حول جثمان العندليب الأسمر، وهي أنه لم يتحلل رغم مضي 31 عاما على دفنه.

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