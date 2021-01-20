45 مليون صوص سنويا..ألمانيا تمنع قتل فراخ الدجاج الذكور 2022

المصدر: برلين-أ ف ب

أقرت الحكومة الألمانية اليوم، مشروع قانون يحظر عمليات القضاء على ذكور فراخ الدجاج المصنفة على أنها غير منتجة، في ألمانيا اعتبارا من 2022، في خطوة قالت إنها رائدة على صعيد العالم.

وقالت وزيرة الزراعة الألمانية يوليا كلوكنر "نحن أول من يتخذ تدابير بهذا الوضوح في العالم"، متحدثة عن نهاية "ممارسة غير أخلاقية" و"تقدم مهم على صعيد الرفق بالحيوان".

وما زال يتعين إقرار القانون في البرلمان خلال الأسابيع المقبلة.

وفي ألمانيا، يقضى سنويا بصورة منهجية على حوالى 45 مليون فرخ ذكر بعيد فقسها بسبب عدم قدرتها على الإباضة وقلة اللحم في جسمها ما يحد من ربحيتها. ويثير هذا الأسلوب انتقادا كبيرا منذ سنوات لدى الناشطين في مجال الرفق بالحيوان.

كذلك ينص القانون الألماني على ضرورة تعميم أساليب تحديد جنس الفراخ (الصيصان) في داخل البيض للسماح بإتلاف الذكور منها قبل أن تفقس.

وتتيح هذه الأساليب حاليا تحديد جنس الفرخ في المرحلة الجنينية داخل البيضة بين اليوم التاسع والرابع عشر من فترة حضانة البيض الممتدة على 21 يوما. وسيدعم القانون الجديد التقنيات الابتكارية بهدف السماح بتحديد الجنس قبل اليوم السادس من الحضن اعتبارا من 2024.

وأضافت وزيرة الزراعة الألمانية "أتوقع أن تُستتبع هذه الإعلانات بخطوات ملموسة من القطاع من خلال تغيير مجموعة منتجاته".

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