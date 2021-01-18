اليابان: جهاز إلكتروني يتعرف إلى الروائح

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

طوّر باحثون في اليابان منظومة هجينة من عناصر طبيعية وأخرى إلكترونية، يمكنها رصد الروائح في صورتها الغازية، لاستخدامها في تشخيص الأمراض ورصد المواد الخطرة.

وقال الباحث، شوي تاكوشي، من مختبر الأنظمة الحيوية الهجينة في جامعة طوكيو باليابان، إن «الروائح والبصمات الكيميائية المنقولة جواً، تحمل معلومات مفيدة بشأن البيئة والعينات الخاضعة للفحص، لكن هذه المعلومات يتعذر جمعها بسبب عدم وجود وحدات استشعار لديها حساسية كافية لتمييز الروائح».

وأضاف: «لذلك جمعنا بين وحدات طبيعية وأخرى اصطناعية، لتطوير منظومة هجينة للتعرف إلى الروائح».

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