طارق المنهالي يتغنى بجمال «شتاء الإمارات»
أطلق الفنان طارق المنهالي أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان «أجمل شتاء في العالم.. شتاء الإمارات»، تزامناً مع مبادرة «أجمل شتاء في العالم». وقال المنهالي إن الأغنية تعد إسهاماً في هذه المبادرة التي تشجع على السياحة في ربوع الإمارات، وإبراز معالهما الحضارية والتراثية في موسم الشتاء الذي يتميز بجمال أجوائه وروعة طبيعته، وأضاف أن الأغنية من ألحان الفنان فادي الساري، ومن كلمات الشاعر عوض النعيمي، وتوزيع المايسترو معن الحسام، وميكس ماستر علي رمضان.
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