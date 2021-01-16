لماذا حذف "يوتيوب" أغنية محمد منير بعد 4 أيام من طرحها

المصدر: نجلاء سليم-القاهرة

يحاول المطرب المصري محمد منير إعادة طرح أغنية " فينك يا حبيبي" مرة أخرى بعد أن قامت إدارة موقع "يوتيوب" بحذفها بدون مقدمات بعد طرحها بنجاح كبير منذ اربعة أيام.

ويعتقد على نطاق واسع أن الأغنية ليست مملوكة بالكامل لمحمد منير حيث أنها في الاساس أغنية مطرب آخر هو النوبي بحر أبو جريش.

وقد اهدى منير هذه الأغنية أيضا لروح زوج شقيقته وابن عمته ومدير أعماله الراحل محمود أبا زيد الذي حلت ذكراه الأولى مؤخرا.

وتعتبر "كفاية بعاد" من الأغاني التي يعيد منير تقديمها من جديد ضمن مشروع غنائي ضخم قرر فيه أن يعيد إحياء الأغاني الشهيرة سواء النوبية أو السودانية أو المصرية التي تمثل تراثا مهما في وجدان المستمع العربي والمصري.

والأغنية هى الأغنية الثانية من ألبومه الجديد "باب الجمال" المقرر طرحه قريبا، وهى من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس.

وكان محمد منير قد طرح أغنيته الجديدة "باب الجمال"، عبر يوتيوب والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل ويستعد قريبا لطرح ألبومه بالكامل بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا وانتقل على أثرها الي احد المستشفيات الخاصة

ورددت بعض المصادر المقربة منه أنه الان بحال أفضل لكن تم تحذيره من عمل أي مجهود زائد حتى لا يتعرض لأزمة جديدة.

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