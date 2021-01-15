مصر.."طبيب الغلابة" في فيلم يوثق حياته الحافلة بالعطاء

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أنجز عدد من الممثلين الشباب فيلما سينمائيا يوثق سيرة حياة طبيب "الغلابة" الدكتور المصري الراحل محمد مشالي. وأعلن فريق عمل الفيلم، أن انتهاء التصوير سيكون الجمعة المقبلة وسيجري الإعلان عن "البرومو" في الفترة المقبلة، بحسب صحيفة " اليوم السابع".

ويجسد الفيلم حياة الدكتور الشهير بلقب "طبيب الغلابة" بدءا من الطفولة وكيف نشأ حتى التحاقه بكلية الطب ثم العمل في المجال الطبي وقصة كفاحه وحبه لعمل الخير وخدمة الفقراء لسنوات طويلة.

يذكر أن وفاة هذا الطبيب عن (76 عاما)، أثارت موجة كبيرة من الحزن نظرا للسيرة الطيبة للراحل، الذي وهب نفسه لعلاج الفقراء والمحتاجين.

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