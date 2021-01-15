أين تذهب.. Parlour Boutique وجهة مميزة للأطباق الصحية والاسترخاء

كشف كافيه Parlour Boutique عن خيارات جديدة من أطباق الفطور مع بداية العام الجديد، حيث يمكن للضيوف بداية نهارهم بأسلوب صحي مثالي مع تشكيلة من أفضل الأطباق التي تحمل توقيع الكافيه الفرنسي المتوسطي. ويتيح الكافيه تشكيلة واسعة من أطباق الفطور النباتية والأطباق الخاصة بنظام فيجان الغذائي طيلة اليوم لمساعدة ضيوفه على استعادة أسلوب حياتهم الصحي والشعور بالنشاط. ولعشاق المذاق الحلو، تتضمن الخيارات طبق الأساي الغني بحبات التوت الطازجة وشرائح الموز والجرانولا المقرمشة والمزيّن بجوز الهند الطازج المبشور.

ومن أبرز خيارات الفيجان يأتي طبق التاكو النباتي للفطور، وهو عبارة عن شرائح من التورتيلا الفيجان الغنية بالفاصولياء السوداء مع صلصة الطماطم الحارّة وجبنة الموزاريلا الفيجان وسلطة الذرة الشهية، تعلوها طبقة من كريمة الأفوكادو الناعمة. كما تتضمن خيارات الفطور الشهية الطبق الإيطالي، وهو شرائح خبز سياباتا المحمّصة والمغطاة بطبقة من جبنة البوراتا، وصلصة البيستو، والزيتون، والطماطم الكرزية الطازجة والمزيّنة بطبقة من أوراق الجرجير الصغيرة وخلاصة الخل البلسمي، إضافة إلى طبق لو ليفانتين، المؤلف من شريحة محمّصة من خبز الجاودار، مع مزيج مثالي من نكهات الأفوكادو المهروس وحمص الشمندر الأحمر والحلومي، بالإضافة إلى لمسات من حبوب الرمان والفستق.

وتتألق ديكورات الكافيه بتدرجات الذهبي الغنية والألوان المحايدة، إضافة إلى الرخام واللون الأخضر النابض لنباتات عصفور الجنة، ليتيح لضيوفه الاستمتاع بأشهى النكهات الفاخرة المستوحاة من جنوب أوروبا بأسعار تراوح بين 42 و55 درهماً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news