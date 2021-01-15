«رؤية آني» كلمة سر لضحايا العنف المنزلي في بريطانيا

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أطلقت الحكومة البريطانية أداة جديدة لمكافحة العنف الأسري من شأنها تمكين الضحايا من الحصول على المساعدة بشكل سري من الصيدليات، من خلال «طلب رؤية آني»، وهو كلمة سرّ.

وأوضحت الحكومة في بيان أن «برنامج طلب رؤية آني، وهو مختصر لـ«أكشن نيديد إميدتلي»، أي مطلوب التحرك فوراً سيسمح للأشخاص المعرضين للخطر، أو الذين يتعرّضون للعنف، بالإبلاغ بسرية بأنهم يحتاجون إلى المساعدة والدعم».

ويشارك حالياً في هذه الحملة ما مجموعه 255 صيدلية مستقلة، و2300 من متاجر سلسلة «بوتس».

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