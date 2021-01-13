حلقة نقاشية عن كتاب محطات وتجارب حسن شريف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية حلقة نقاشية (افتراضية) عن كتاب «حسن شريف.. محطات وتجارب وشهادات»، الذي يوثق مسيرة وتجربة رائد الفن المفاهيمي في الإمارات، الفنان الراحل حسن شريف (1951 - 2016)، يشارك في الندوة كل من: الدكتور عمر عبدالعزيز، الفنان محمد فهمي، الفنان خليل عبدالواحد، إضافة إلى الكاتبة رشا المالح، مؤلفة الكتاب، ويديرها الفنان محمود الرمحي، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم عبر تطبيق «زووم»، وتبث وقائع الحلقة من خلال موقع مؤسسة العويس الثقافية على «فيس بوك».

وتأتي هذه الندوة تكريماً للفنان الراحل حسن شريف، الذي خصته مؤسسة العويس بكتاب قيم حمل الرقم 28 ضمن سلسلة أعلام من الإمارات، التي أطلقتها المؤسسة عام 2012، حيث يقود الكتاب القارئ عبر سبعة فصول في رحلة يتعرف خلالها إلى خصوصية الفن المفاهيمي ومدارسه وتياراته، مع استعراض لتجربته وتطوّرها حتى الوصول إلى خصوصية أسلوبه، الذي جعله يطلق على نفسه لقب «فنان العمل الواحد»، ومن ثم انتقاله إلى العالمية.

ويعدّ الكتاب الذي جاء في 200 صفحة من القطع المتوسط، إضافة مهمة للمكتبة الفنية العربية، لاحتوائه على سيرة الفنان الراحل، إضافة إلى ملحق صور عامة للفنان مع بعض أصدقائه، أو بعض اللوحات التي وثقت مرسم حسن شريف، أو لقطات بعدسة زملائه الفنانين.

وكانت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية قد نظمت العديد من الندوات الافتراضية والأمسيات الشعرية والمعارض الفنية عبر تطبيق «زووم» في ظل جائحة «كورونا»، والتي لاقت نجاحاً لافتاً، وحققت تواصلاً فاعلاً بين المثقفين والجمهور، وجسّرت المسافة بين مختلف البقاع الجغرافية العربية.

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