«ذا سكريت جاردن»: عبايات وقفاطين ومجوهرات

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

يتواصل، في نادي دبي للسيدات اليوم، معرض العبايات والقفاطين والعطور والمجوهرات والأزياء الراقية والملابس النسائية، الذي يقام تحت شعار: «ذا سكريت جاردن»، بالتعاون مع شركة «سكبة» لتنظيم وإدارة المعارض، وبمشاركة عدد من رائدات الأعمال والمصممات، وذلك في إطار التزام النادي بإسعاد المرأة، وتقديم كل ما يلبي احتياجاتها ضمن أرقى المعايير.

وقالت المها البستكي، مديرة نادي دبي للسيدات بالإنابة، إن استضافة المعرض تأتي في إطار جهود النادي لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، من خلال تشجيعها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ركيزة مهمة في الاقتصاد الوطني، وبما يسهم في تعزيز إسهام المرأة الإماراتية في الحياة كشريك رئيس بمسيرة التنمية، ويحقق لها الاستقرار الاقتصادي والأسري.

وأكدت أن تنظيم المعرض بالتنسيق مع «سكبة»، يأتي كذلك في إطار التزام النادي بتقديم كل احتياجات المرأة من خلال توفير خدمات مميزة، ضمن أعلى المعايير التي يمكن أن تتوافر لها في مكان واحد، مشيرة إلى أنه يشكل فرصة مثالية لرائدات الأعمال وصاحبات المشروعات التجارية لتسويق منتجاتهن والوصول بها إلى شريحة واسعة من المستهلكين، والتي تمثلها زائرات وعضوات النادي من مختلف الجنسيات. وأضافت البستكي أن المعرض يأتي ضمن أجندة فعاليات نادي دبي للسيدات لعام 2021، التي تشتمل على العديد من الأنشطة الرياضية والمجتمعية والثقافية والترفيهية، التي تستهدف المرأة والطفل، بالإضافة إلى الفعاليات الخيرية والإنسانية التي تعد جزءاً مهماً من رسالة النادي. وأكدت وضحة محمد، مصممة الأزياء والرئيس التنفيذي لشركة سكبة لتنظيم وإدارة المعارض، أهمية تنظيم المعرض في نادي دبي للسيدات، الذي يعد وجهة مهمة لكثير من النساء في الدولة، مواطنات ومقيمات، معربة عن شكرها لمؤسسة دبي للمرأة ونادي دبي للسيدات لتوفير كل التسهيلات والمرافق والخدمات التي تسهم في إنجاح المعرض، بما يعود بالفائدة على المشاركات فيه من مصممات ورائدات أعمال، وتوفير فرصة مثالية للتعريف بمنتجاتهن والوصول بها إلى قاعدة واسعة من العضوات والزائرات، والترويج لها عبر منصات النادي بوسائل التواصل الاجتماعي.

المعرض فرصة مثالية لرائدات الأعمال وصاحبات المشروعات التجارية لتسويق منتجاتهن.

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