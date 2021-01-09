حسين الجسمي يتلقى لقاح «كوفيد-19»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعرب النجم حسين الجسمي عن فخره بالانتماء إلى دولة الإمارات، مشيداً بقيادتها التي تضع الإنسان في مقدمة اهتماماتها.

ونشر الجسمي صورة له خلال تلقيه اللقاح على «تويتر». وعلّق عليها أول من أمس: «الحمد لله تلقّيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح (كوفيد-19)، والحمد لله على نعمة الإمارات». وأضاف «الحمد لله على وجود قيادة همّها الأول الإنسان.. وطننا وشعبنا شامخ وفي القمة دائماً بفكر وحكمة ودعم قيادتنا.. وكلّي فخر بانتمائي لهذا الوطن».

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