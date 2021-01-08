أين تذهب.. «ذا بانجلو» وجهة مثالية لقضاء أوقات مسليّة

كشفت «ذا بانجلو» عن طرح باقة من عروض الوجبات والمشروبات الشهية، إلى جانب باقة يومية من الحسومات المميزة والتجارب الترفيهية، ضمن إطلالات بحرية خلابة، وتبرز الوجهة الشاطئية الأشهر في دبي كمحطة مثالية لقضاء أوقات مسليّة بصحبة الأصدقاء والعائلة، حيث يقدم تراسها الخارجي المظلل، تجربة منعشة للغاية وسط الأجواء الخريفية والطقس الجميل.

تلبي تجارب «ذا بانجلو»، التي تستمر من الساعة الخامسة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل، من الثلاثاء إلى الأحد، كل الأذواق والتفضيلات، وهي تتنوع بين عروض صَن داونرز والساعة السعيدة، وعرض اثنين بسعر واحد أيام الأحد، وتاكو تيوزداي وأمسية السيدات، وإيفري فرايدي درانش أون ذا ديك وساتردايز.

وتجدر الإشارة إلى أن «ذا بانجلو» تغلق أبوابها أيام الاثنين لإجراء عمليات تعقيم شاملة، التزاماً بإجراءات الصحة والسلامة والنظافة الاستباقية، ولضمان راحة بال الضيوف.

وتضمن «ذا بانجلو» لروّادها بداية أسبوع مميزة للغاية مع عرض شراء اثنين بواحد على المشروبات أو الوجبات، وتتضمن الخيارات بيتزا مارغريتا الكلاسيكية والنقانق ومشروبات ذا بانجلو. وتمنح الوجهة ضيوفها أيام الأحد من الخامسة مساء حتى وقت متأخر من الليل جرعة مضاعفة من النشاط والحيوية، للتخلص من ضغوط العمل والتزود بالطاقة اللازمة لبقية الأسبوع.

كما يتيح عرض صَن داونرز للضيوف قضاء يوم مفعم بالأنشطة المائية والتجارب المسلية في منتزه لاجونا المائي، من الثالثة عصراً حتى السادسة مساء، ثم الاستمتاع بمشهد الغروب على البحر.

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