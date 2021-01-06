ترجمة جوجل في خطر.. خدمة ألمانية تقدم نتائج مذهلة

المصدر: كولن - د.ب.أ

أطلقت شركة ديبل خدمة الترجمة DeepL، والتي تهدد عرش جوجل Translate.

وأوضحت الشركة الألمانية أن خدمة الترجمة الجديدة تتعلم باستمرار بفضل الذكاء الاصطناعي، وتقدم نتائج جيدة بشكل مذهل حتى مع النصوص الطويلة.

ويتيح الإصدار المجاني من الخدمة ترجمة نصوص تصل إلى 5000 حرف في المرة الواحدة. والشيء المميز في ذلك هو أنه يعرض المرادفات لكل كلمة مترجمة، والتي يمكن اختيارها بحرية، ثم يعدل معنى الجملة وفقاً لذلك.

ويمكن استخدام DeepL إما في إصدار المتصفح أو كتطبيق مجاني لنظام التشغيل Windows أو Mac.

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