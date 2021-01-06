صالونات

لاحظ قارئ عدم التزام أحد صالونات الحلاقة في عجمان بالإرشادات الصحية للوقاية من فيروس «كورونا»، خصوصاً المتعلقة بارتداء الكمامة، مطالباً الجهات المعنية بتشديد الرقابة وضبط الصالونات المخالفة.

قطط

لاحظ سكان في مناطق عدة تزايداً في أعداد القطط الشاردة، متسائلين عن السبب في ذلك، ومطالبين الجهات المعنية بالعمل على الحد من تزايدها، تفادياً لتأثيراتها في الصحة العامة.

احتيال

قالت قارئة إنها تلقت اتصالاً هاتفياً من شخص «محتال» أخبرها بأنه من البنك المركزي، وأن عليها تحديث بطاقة الصراف الآلي الخاصة بها عبر إرسال صورة البطاقة البنكية وبطاقة الهوية، وللتأكيد على جدية حديثه، أخبرها باسمها كاملاً وبالأرقام الأولى من بطاقة الهوية الخاصة بها، وعندما هددته بإبلاغ الشرطة أغلق الهاتف.

دراسة

أثنى أولياء أمور على قرار استئناف الدراسة عن بُعد في المدارس والجامعات، مع بداية الفصل الدراسي الثاني، معربين عن أهمية هذا القرار في تعزيز إجراءات وجهود الحدّ من انتشار فيروس «كوفيد-19».

ميزانية

وجد مسؤولو أحد أندية دوري الخليج العربي أنفسهم أمام أزمة كبيرة، لعدم وجود سيولة مالية لدعم الفريق بأكثر من لاعب، خصوصاً على صعيد الأجانب في فترة الانتقالات الشتوية، بعد أن ورّطهم المدرب في صفقات، خلال الانتقالات الصيفية لم تكن على مستوى الطموح.

انسحاب

انسحب مسؤول بارز في نادٍ بدوري الخليج العربي من أحد «القروبات» المشارك فيها عبر «واتس أب»، بسبب تهكم البعض منه بناء على نتائج فريقه هذا الموسم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

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غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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