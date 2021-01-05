الزبون الخطأ.. رجل يعرض المخدرات على شرطي بثياب مدنية بألمانيا

المصدر: هام - د.ب.أ

من بين جميع الأشخاص، عرض تاجر مخدرات في ألمانيا على رجل شرطة كان في ثياب مدنية في ذلك الحين شراء كوكايين.

وذكرت الشرطة اليوم الثلاثاء في بيان أن المتهم (36 عاماً) تحدث إلى «الزبون الخطأ» في وسط مدينة «هام» مساء الجمعة الماضي.

وجارى الشرطي بمجاراة التاجر وتبعه إلى منزل أحد الأصدقاء، حيث أراد التاجر - حسب الاتفاق - جلب كيس من الكوكايين.

وعندما عاد المتهم، كان الشرطي ينتظر المساعدة على عتبة الباب.

وبدأت إجراءات جنائية ضد الرجل بتهمة الإتجار غير المشروع في الكوكايين.

ولم يعثر على مخدرات أخرى في الشقة، ولكن عثر على دراجة مسروقة ومحفظة شخص آخر، لذلك بدأت الشرطة التحقيق أيضاً مع صاحب الشقة البالغ من العمر 48 عاماً.

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