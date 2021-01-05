جيري مارسدن.. «يسير وحده» هذه المرّة

المصدر: لندن■رويترز

توفي، أمس، المغني الرئيس لفرقة «جيري آند ذا بيسميكرز»، البريطانية، جيري مارسدن، عن عمر ناهز الـ78 عاماً، بحسب ما أعلن صديقه المذيع بيت برايس، في تغريدة على «تويتر». ومارسدن هو صاحب الأغنية الشهيرة «لن تسير وحدك أبداً»، التي صارت عام 1963 نشيد نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.

وقال بيت برايس، في تغريدته: «بقلب يعتصره الحزن، وبعد التحدث إلى العائلة، يجب أن أخبركم بأن الأسطورة جيري مارسدن توفي، للأسف، بعد مرض قصير في القلب». وتأسست فرقة «جيري آند ذا بيسميكرز» عام 1959.

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